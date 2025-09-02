Requiem kommer med löften om skräck.

Skräck eller action. Ibland både och. Resident Evils snart 30 år långa historia är fylld av titlar som antingen lutat åt skräck eller action. Det som till en början var krypande survival horror blev i Resident Evil 4 något betydligt mer akrobatiskt. Resident Evil 7 blev en skräck-comeback medan uppföljaren, det senaste spelet, Village återigen hade actionpuls.

27 februari 2026 släpps Resident Evil Requiem som kompromissar på ett sätt: du kan spela i både första- och tredjeperson. En tydlig riktning är dock att man väljer skräcken. Man tonar ner actiondelen för att i stället bereda väg för något som förhoppningsvis (?) stör nattsömnen.

Regissören Koshi Nakanishi menar (via IGN) att vi, med breda penseldrag, kan dela in Resident Evil i två kategorier: skräck à tvåan, action à fyran. Man ville bryta av mot Villages tyngre action.

Men om vi hade fortsatt i den riktningen uppstår nästan en slags inflationseffekt, där man hela tiden måste lägga till mer och mer action för att överträffa det föregående spelet, och genom att göra det hamnar man till slut där Resident Evil 5 och 6 hamnade.

Två grymma spel menar Nakanishi (sexan är sämst i serien, menar FZ-läsarna...), men en väg som kan göra att serien tappar skräcken. Med Requiem väljer man dock att återigen trampa in på stigen, och regissören tror till och med att det är en uppgradering av tvåans koncept.

Att tydligt vikta mot Resident Evil 2-upplägget var vår avsikt, och det är nästan en uppgradering av just den Resident Evil 2-stilen.

Upp till bevis 27 februari, då Resident Evil Requiem släpps till pc, PS5, Xbox Series och Switch 2.