Halo-konnässörer bör ringa in 24 oktober i kalendern. Då håller Halo Studios i en panel med "djupdykning" i framtida Halo-projekt. Det hela går av stapeln under Halo World Championship.

Man kommer ta samtalet vidare från "A new dawn" i fjol, och nu alltså gå in på djupet.

För ungefär ett år sedan visade Halo Studios (som då bytte namn från 343 Industries) en teknikdemo som gav oss en känsla för Halo i Unreal Engine 5, motorn som från och med nu kommer driva serien framåt. Redan då bekräftade man att flera Halo-projekt var i görningen.

Vi vet inte hur många projekt studion kommer visa upp, men om det så bara är ett är det förstås skäl till att höja på ögonbrynen. Senaste spelet i serien, Halo Infinite, släpptes 2021 ett år efter Xbox Series-releasen – trots att det var tänkt som ett releasespel till de nya konsolerna.

För ett år sedan visade man filmen undertill och hade följande budskap: