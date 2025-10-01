I nästa World of Warcraft-expansion, Midnight, ingår housing. Det låter dig slägga ner bopålarna i ett stycke mark och bygga dig ett hus. 2026 kommer expansionen, men en early access-version av husbyggandet slår upp portarna redan den 2 decemmber.

Denna alphaversion innehåller bara delar av vad som väntar senare, berättar utvecklarna i en FAQ. Du kan bygga hus, göra dig ett namn i grannskapet och dekorara kåken. Alla funktioner får mman vänta på tills Midnight är ute.

För att delta verkar förbokning av expansionen krävas.