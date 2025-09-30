Svenska Starbreeze meddelar att de lägger ned Project Baxter. Detta var som bekant arbetsnamnet på ett sammarbetsfokuserat Dungeons & Dragons-spel som ännu inte blivit utannonserat.

Project Baxer utannonserades 2023 och skulle bli ett D&D-spel som bar Starbreeze signatur i att fokusera på co-op och samarbete i multiplayer. Spelet skulle även ha en så kallad Live Servcie-modell där spelet kontinuerligt uppdaterades och byggdes på.

Det har dock varit väldigt tyst om spelet sedan utannonseringen och nu är det alltså nedlagt. I stället kommer fokusen skiftas mot Payday-serien.

Dessvärre kommer också nedläggningen med att större delen av utvecklarna av spelet får gå från företaget och vi hoppas ju förstås att dessa kan hitta jobb någon annanstans.