Peter Molyneux är känd för spel som Populous, Syndicate, Dungeon Keeper, Black & White och Fable-serien, men är också ökänd för att lova guld och gröna skogar. Löften som, tja, inte alltid burit frukt. Nog har han gett oss fenomenala spel men han har lovat ännu mer. Curiosity och Godus tillhör hans "nyare" spel (är över tio år gamla) och här dalade stjärnan Molyneux betänkligt.

I en intervju med Edge (via Gamesradar) erkänner kreatören att han ibland lovat för mycket.

Jag erkänner nu att jag lovade för mycket kring en del och sa saker om Curiosity som jag inte borde ha sagt. Men jag gjorde det bara för att jag trodde att det var rätt sak att göra vid den tiden.

Skam den som ger sig. Molyneux bekräftade under Gamescom 2024 ett nytt gudaspel: Masters Of Albion. För Edge erkänner han att spelet är en chans till "upprättelse" för honom. Ett gudaspel, men också RTS och rollspel. "Varför i helvete kan vi inte mixa dem alla?", utbrister Molyneux.

Han är dock försiktig med att lova oss att spelet är fantastiskt. Legendaren tillägger:

Om jag säger att detta blir mitt bästa spel kommer jag hamna i trubbel.

Undertill ser du presentationen av Masters Of Albion från 2024. Om Albion låter bekant är det för att den delar namnet på den värld vi sett i Fable-serien. Det är samtidigt det tidigaste begreppet för gamla Storbritannien, så det är med andra ord inget som är exklusivt för Fable-serien.