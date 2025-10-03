Att Game Pass Ultimate ökar i pris var förra veckans stora snackis i spelvärlden. Ultimate-nivån går från 185 till 285 och det markerar en prishöjning på drygt 50 procent. Microsoft säger att de förstår att prishöjningar "aldrig är kul för någon", men att man planerar att "förstärka" de olika planerna med "mer värde". Dustin Blackwell berättar för The Verge om konkreta planer.

Drygt 400 titlar total för Ultimate-nivån, och man understryker fler än 75 dag ett-släpp.

En ökning med 50 procent jämfört med de dag ett-spel vi erbjöd i fjol.

Blackwell, som är director of gaming and platform communications, medger att prishöjningar "aldrig är roligt för någon" men att man hoppas kunna ge spelarna mer av vad de hoppats på.