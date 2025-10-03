I detta nu kan du se presentationen (i videospelaren ovan) av story-DLC:t Valley of Memory till det snart två år gamla Assassin's Creed Mirage. En "stor gratis uppdatering" som utvecklas i samarbete med Savvy Games, som grundades av saudiska Public Investment Fund.

Det är oklart i skrivande stund vad vi får se i den avslöjande videon, men datum, gameplay-detaljer och story-bitar känns som rimliga antaganden. En teaser kan du se nedan.

Tidigt i år började det viskas om att Mirage skulle få saudiskt finansierat DLC. Ubisoft ska inte ha haft planer på att bygga ut spelet, men tänkte alltså om. Anmärkningsvärt då grundspelet släpptes 2023 och vi under 2025 hunnit få sprillans nya Assassin's Creed Shadows och ett story-DLC till detsamma. Men! Vi är alltså inte färdiga med vare sig Mirage eller Basims resa.