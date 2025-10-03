Ärrade FZ High Score-deltagare vet att man gör alla gissningar direkt, så att man inte missar poäng för att man inte tippat. Hör du inte dit är det hög tid nu, för vid midnatt i natt passeras deadline för att gissa snittbetyget för Little Nightmares 3.

FZ High Score handlar om att gissa betygssnittet på Opencritic för ett antal spel, och första deadlinen den här femte säsongen passeras vid midnatt. Sen är onsdag sista dagen att gissa Battlefield 6-betyget och fredag för Pokémon Legends: Z-A.

Alla spel och deadlines för säsong 5:

Spel

Rösta senast

Little Nightmares 3

6 okt

Battlefield 6

8 okt

Pokémon Legends: Z-A

10 okt

Keeper

13 okt

Ninja Gaiden 4

16 okt

Bloodlines 2

16 okt

The Outer Worlds 2

23 okt

Ark Raiders

23 okt

Ett antal dagar efter deadline läser vi av betygssnittet på Opencritic, varpå poäng delas ut till de som är tillräckligt nära (ju närmare, desto högre poäng). Sen räknas säsongen ihop och de bästa vinner ära, berömmmelse och fräsiga FZ High Score-tshirts!

Mer detaljerade instruktioner här. Resultat tidigare säsonger här. Och aktuell säsong (nummer 5) här.