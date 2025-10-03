Ärrade FZ High Score-deltagare vet att man gör alla gissningar direkt, så att man inte missar poäng för att man inte tippat. Hör du inte dit är det hög tid nu, för vid midnatt i natt passeras deadline för att gissa snittbetyget för Little Nightmares 3.

FZ High Score handlar om att gissa betygssnittet på Opencritic för ett antal spel, och första deadlinen den här femte säsongen passeras vid midnatt. Sen är onsdag sista dagen att gissa Battlefield 6-betyget och fredag för Pokémon Legends: Z-A.

Alla spel och deadlines för säsong 5:

Spel Rösta senast Little Nightmares 3 6 okt Battlefield 6 8 okt Pokémon Legends: Z-A 10 okt Keeper 13 okt Ninja Gaiden 4 16 okt Bloodlines 2 16 okt The Outer Worlds 2 23 okt Ark Raiders 23 okt

Ett antal dagar efter deadline läser vi av betygssnittet på Opencritic, varpå poäng delas ut till de som är tillräckligt nära (ju närmare, desto högre poäng). Sen räknas säsongen ihop och de bästa vinner ära, berömmmelse och fräsiga FZ High Score-tshirts!

Mer detaljerade instruktioner här. Resultat tidigare säsonger här. Och aktuell säsong (nummer 5) här.