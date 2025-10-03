Ärrade FZ High Score-deltagare vet att man gör alla gissningar direkt, så att man inte missar poäng för att man inte tippat. Hör du inte dit är det hög tid nu, för vid midnatt i natt passeras deadline för att gissa snittbetyget för Little Nightmares 3.
FZ High Score handlar om att gissa betygssnittet på Opencritic för ett antal spel, och första deadlinen den här femte säsongen passeras vid midnatt. Sen är onsdag sista dagen att gissa Battlefield 6-betyget och fredag för Pokémon Legends: Z-A.
Alla spel och deadlines för säsong 5:
Spel
Rösta senast
Little Nightmares 3
6 okt
Battlefield 6
8 okt
Pokémon Legends: Z-A
10 okt
Keeper
13 okt
Ninja Gaiden 4
16 okt
Bloodlines 2
16 okt
The Outer Worlds 2
23 okt
Ark Raiders
23 okt
Ett antal dagar efter deadline läser vi av betygssnittet på Opencritic, varpå poäng delas ut till de som är tillräckligt nära (ju närmare, desto högre poäng). Sen räknas säsongen ihop och de bästa vinner ära, berömmmelse och fräsiga FZ High Score-tshirts!
Mer detaljerade instruktioner här. Resultat tidigare säsonger här. Och aktuell säsong (nummer 5) här.