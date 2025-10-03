Tidigt 2026 släpps en remaster av Broken Sword 2 från 1997. Reforged-versionen ger oss peka och klicka-äventyret i 4K, men man lovar samtidigt att vara originalvisionen trogen. Broken Sword-pappan Charles Cecil säger i ett pressutskick att man har lyckats att "förbättra det på sätt som respekterar originalet samtidigt som det kommer glänsa för en modern publik".

Formaten som gäller är pc, PS5, Xbox och Switch. Via Kickstarter ska man kunna köpa en flådig samlarutgåva. Originalet fick en uppskattad Reforged-version så sent som 2024. Senaste nya spelet i serien, femte delen The Serpent's Curse, recenserade vi 2013. Tiden går!

Sjätte spelet i serien, Broken Sword: Parzival's Stone, är under utveckling. Trailer: