Battlefield 6 släpps på fredag, den 10 oktober. Nu är det också klart vilken tid du kan börja panga loss. För svensk del öppnar slagfältet klockan 17, så om du tänker vara med från start kan det vara läge att tidigarelägga eventuella fredagstacos.
Förladdning är öppen nu för alla plattformar utom Epic-butiken. Spelet släpps till pc (via Steam, Epic och EA-appen), PS5 och Xbox Series X/S. Återstår att se om servrarna pallar trycket.
Systemkrav för pc-versionen:
Minimum
Processor
Ryzen 5 2600 / Core i5-8400
Grafik
Radeon RX 5600 XT 6 GB / Geforce RTX 2060 / Intel Arc A380
Minne
16 GB
Operativ
Windows 10
Lagring
55 GB HDD
Övrigt
TPM 2.0 och Secure Boot krävs
Rekommenderat
Processor
Ryzen 7 3700X / Core i7-10700
Grafik
Radeon RX 6700-XT / Geforce RTX 3060 Ti / Intel Arc B580
Minne
16 GB
Operativ
Windows 11
Lagring
80 GB SSD
Övrigt
TPM 2.0 och Secure Boot krävs
FZ recenserar Battlefield 6 så snart det går. Vi kommer möta Sweclockers i Slaget den 19 oktober – icke missa!