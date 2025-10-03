Battlefield 6 släpps på fredag, den 10 oktober. Nu är det också klart vilken tid du kan börja panga loss. För svensk del öppnar slagfältet klockan 17, så om du tänker vara med från start kan det vara läge att tidigarelägga eventuella fredagstacos.

Förladdning är öppen nu för alla plattformar utom Epic-butiken. Spelet släpps till pc (via Steam, Epic och EA-appen), PS5 och Xbox Series X/S. Återstår att se om servrarna pallar trycket.

Systemkrav för pc-versionen:

Minimum Processor Ryzen 5 2600 / Core i5-8400 Grafik Radeon RX 5600 XT 6 GB / Geforce RTX 2060 / Intel Arc A380 Minne 16 GB Operativ Windows 10 Lagring 55 GB HDD Övrigt TPM 2.0 och Secure Boot krävs Rekommenderat Processor Ryzen 7 3700X / Core i7-10700 Grafik Radeon RX 6700-XT / Geforce RTX 3060 Ti / Intel Arc B580 Minne 16 GB Operativ Windows 11 Lagring 80 GB SSD Övrigt TPM 2.0 och Secure Boot krävs

FZ recenserar Battlefield 6 så snart det går. Vi kommer möta Sweclockers i Slaget den 19 oktober – icke missa!