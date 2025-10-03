Battlefield 6 släpps på fredag, den 10 oktober. Nu är det också klart vilken tid du kan börja panga loss. För svensk del öppnar slagfältet klockan 17, så om du tänker vara med från start kan det vara läge att tidigarelägga eventuella fredagstacos.

Förladdning är öppen nu för alla plattformar utom Epic-butiken. Spelet släpps till pc (via Steam, Epic och EA-appen), PS5 och Xbox Series X/S. Återstår att se om servrarna pallar trycket.

Systemkrav för pc-versionen:

Minimum

Processor

Ryzen 5 2600 / Core i5-8400

Grafik

Radeon RX 5600 XT 6 GB / Geforce RTX 2060 / Intel Arc A380

Minne

16 GB

Operativ

Windows 10

Lagring

55 GB HDD

Övrigt

TPM 2.0 och Secure Boot krävs

Rekommenderat

Processor

Ryzen 7 3700X / Core i7-10700

Grafik

Radeon RX 6700-XT / Geforce RTX 3060 Ti / Intel Arc B580

Minne

16 GB

Operativ

Windows 11

Lagring

80 GB SSD

Övrigt

TPM 2.0 och Secure Boot krävs

FZ recenserar Battlefield 6 så snart det går. Vi kommer möta Sweclockers i Slaget den 19 oktober – icke missa!