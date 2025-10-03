I början av sommaren stormade det rejält kring Bungie-spelet Marathon. Efter uppdagad konststöld, rapporter om att stämningen på Bungie "aldrig varit sämre" och så kallad "passionerad feedback" sköts spelet upp på obestämd tid. Nu får vi livstecken.

Från 22 till 28 oktober håller man i ett spelartest, men det blir ett som hålls bakom lås och bom. Du kan ansöka till det tekniska testet via Bungies webbplats, och det gäller PS5, Xbox och Steam. Inget från testet får delas eller kommuniceras, då man omfattas av ett sekretessavtal – ett NDA.

Bungie menar att det är "en viktig milstolpe" (via PC Gamer). Testet fokuserar på upplevelsen tidigt i spelet, och inkluderar "justerat stridstempo" och ett "djupare miljöbaserat berättande".

När Marathon sköts upp från 23 september på obestämd tid sa man att ett nytt releasedatum skulle kommuniceras i höst. Efter testet kanske vi får veta mer kring releaseplanerna.