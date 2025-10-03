Året är 2013. Microsoft håller E3-hov och ger oss en glimt av ett spel. Kameran sveper över en skyline upplyst av fyrverkeri och en svartklädd man firar sig nedför en skyskrapa. Spionvibbar!

Grynigt men hisnande.

Det var första och enda gången vi fick se spelet utan namn, som enligt nya uppgifter skulle ha varit en Uncharted-utmanare. Det berättar Did You Know Gamings Liam Robertson i en video.

"Project Ranger" var i korthet en idé som byggde på "Uncharted med spioner". Hemliga agenter som skulle ge sig ut på "högoktaniga uppdrag i olika städer runtom världen".

Xbox svar på Uncharted influerades också av Mission: Impossible och Kinect-funktionalitet skulle implementeras, enligt Robertson. Ah, Kinect. Det var inte igår jag senast skrev de bokstäverna.

Den enes död, den andres Gears-bröd

2013 fick vi ingen titel, men väl en logga som avslöjade utvecklaren: Black Tusk Studios. Enligt Phil Spencer pusslade man ihop ett team av världsklass som skulle göra ett AAA-spel exklusivt till Xbox One. Black Tusk Studios blev sedermera The Coalition, a.k.a. Gears-studion. Enligt dokumentären skrotades spelet efter att Microsoft erövrade just Gears of War-licensen.

Då Xbox-spelet Perfect Dark nyligen skrotades kan det kännas än bittrare att se livstecken från ännu ett spionspel från Xbox Game Studios som aldrig fick se dagens ljus.