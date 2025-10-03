Fysiska Battlefield 6-skivor tycks ha börjat hitta ut till köpare på sina håll, trots att spelet har premiär först på fredag. Reddit-människan grecea_vlad säger sig ha fått hem sitt fysiska exemplar av spelet, och berättar att hela spelet ligger på skivan.

Spelet går att starta efter installation från skivan sägs det. Därmed krymper (eller försvinner, i teorin) kravet på nedladdning när spelet lanseras, och det kan vara skönt om du har trött uppkoppling eller om nedladdningsservrarna blir hårt belastade. Men spelet kan redan hämtas om man är en sådan som köper innan släpp, recensioner och allmänhetens omdömen. Vidare sägs spelservrarna vara igång, men oklart om personen lyckats (eller försökt) spela på dem. Oro för att bli bannad har uttryckts.

BF6 släpps alltså på fredag. Recension kommer, datum okänt.