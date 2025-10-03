Snart två år efter släppet ryktas Silent Hill 2-remaken vara på väg till Playstation Plus. Den 21 oktober ska skräckisen bli tillgänglig för PS Plus Extra-prenumeranter, uppger den mycket pricksäkra läckaren billbil_kun på Dealabs.

Uppgiften är inte officiellt bekräftad, så ta den som ett rykte tills vidare.

Vidare finns Alan Wake 2 att spela om man har Essential eller dyrare abonnemang, tillsammans med Goat Simultor 3 och Cocoon.

Kolla in vår Silent Hill 2-recension om du inte redan läst den. Missa inte heller färska Silent Hill f, som också det fått fina betyg.