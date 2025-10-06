Spel-Sverige, vi har ett datum! Powerwash Simulator 2 släpps till pc, PS5, Xbox (Game Pass dag ett, dessutom) och Switch 2 den 23 oktober. Det får vi veta i en ny skojfrisk trailer där vi får se nya verktyg att tvätta med samt vårt sprillans nya högkvarter vi kan smycka.

38 uppdrag får vi allt som allt. Alla kan spelas solo eller i co-op.

Katt-content? Check!

En fluffig nyhet är Bubbles och Squeaks. Kattungar som du, tillsammans med deras mor, hittar i din bas samt runtom de olika platserna där uppdrag sker. Katt-content är alltid en bra sak.

I brist på uppslag testade jag Powerwash Simulator – och sen ville jag inte spela något annat. Högtryckstvättade tunnelbanor, lekparker och så vidare ut i timme efter timme. Zen-känslan var och är otrolig, så man kan ju lugnt säga att Powerwash Simulator-tvåan funnits på min radar. Och om femton dagar är det alltså dags för släpp.