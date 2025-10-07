Förra veckan fick vi veta att Game Pass görs om, och att Ultimate-abonnemanget prishöjs kraftigt: från 185 till 285 kronor per månad. Men nu har aktiva Ultimate-prenumeranter i vissa länder fått beskedet att de kan undgå prishöjningen.

Det nya priset gäller bara för nytecknade abonnemang, inte pågående, skriver The Verge. Så länge man har ett aktivt Ultimate-abonnemang med automatisk betalningsförnyelse behåller man nuvarande pris (vilket kan ändras vad det lider, förstås). Microsoft skriver följande till ett antal Ultimate-prenumeranter:

At this time, these increases will only affect new purchases and will not affect your current subscription for the market in which you reside, as long as you are on an auto-recurring plan. Should you choose to cancel your plan and repurchase, you will be charged at the new current rate.

Av anledningar som bara Microsoft vet, och som de inte berättar, gäller det här bara i vissa länder, och såvitt känt inte i Sverige. Irland, Tyskland, Polen, Sydkorea och Indien nämns. Microsoft klargör för The Verge att USA och Storbritannien inte duckar det nya, höga priset. Existerande kunder kommer informeras om eventuella prishöjningar 60 dagar innan de genomförs.

Efter att prishöjningen offentliggjordes blev det enligt uppgift så mycket tryck på Game Pass-siten att den knäade under belastningen, och det antogs att det var på grund av folk som ville säga upp sina abonnemang.

Det finns två billigare alternativ av Game Pass för Xbox (för 95 och 145 kr/månad – ingen prishöjning), samt ett specifikt för pc (160 kr/månad framöver, en höjning med några tior).