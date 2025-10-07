Medan vi på FZ roar oss med att leka krig i Battlefield 6 tar hårdvarumänniskorna från Sweclockers saken mer seriöst. Förvisso har även de tagit sig an shootern (den släpps i morgon, men recensionsembargot lyfte i dag), men istället för att kolla hur kul den är har de testat hur det flyter.

Inte mindre än 21 grafikkort har satts på prov, och en slutsats är att bra bildflyt fått hög prioritet. Och att det är ett klokt val i ett spel som handlar om att skjuta andra innan man själv stupar. Hög bilduppdatering sker som alltid på bekostnad av grafisk prakt, men det bedöms vara mindre viktigt i Battlefield, där ju multiplayer spelar en central roll. Sweclockers:

Det viktigaste är trots allt att spelet flyter - det här är en multiplayer-shooter, inte ett teknikdemo. Här har BF Studios gjort noga avväganden mellan detaljrikedom och prestanda, och resultatet märks. Bildfrekvensen ligger stabilt även i intensiva strider, och även spelare med grafikkort i mellansegmentet bjuds på en upplevelse som både ser bra ut och rullar smidigt. I slutändan är det helt rätt prioritering för ett spel där varje millisekund räknas.

Du läser hela testet hos Sweclockers.com.

Läs vår recension av Battlefield 6-kampanjen också. Recension av multiplayer och betyg kommer när vi testat spelet ordentligt.