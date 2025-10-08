Actionrollspelet Sacred 2: Fallen Angel får en remaster som släpps redan nästa månad. Den nya versionen kommer innehålla originalspelet (såklart!) och expansionen Ice & Blood. Spelet kommer även ha uppgraderade texturer, uppdaterat gränssnitt och balanseringar baserat på spelarnas feedback.

Sacred 2: Remaster släpps den 11:e november till Xbox Series, Playstation 5 och PC. Det kommer även släppas en fysisk version till Xbox och Playstation som går att förhandsboka på Amazon för 30 dollar.

Vi tackar @Kyrre för nyhetstipset!