Battlefield 6 har precis lanserats och det är långa köer för att ta sig in på servarna. Trots att David Sirland tidigare i veckan berättade att teamet var förberedda för lanseringen verkar det ändå som spelet servrar nått dess maxkapacitet. När servarna gick live igår så kunde man hamna i en kö med över 200 000 spelare som väntade.

Betan hade också långa köer, men tack och lova så rullade dessa ändå på rätt snabbt. Ni som spelar Battlefield 6 hur ser det ut för er? Kan ni spela eller sitter ni alla i dödens väntrum och väntar på att få ta er ut på slagfältet?

I vänta på att få spela multiplayer kan man i alla fall roa sig med spelets singleplayerkampanjen som vi recenserade tidigare i veckan.