Microsoft meddelade via sociala medier att Minecraft-filmen med Jack Black kommer få en uppföljare. Detta kanske inte kommer som någon större nyhet då det redan pratats om en uppföljare och att det även i filmens eftertexter hintats om en fortsättning. Detta plus att filmen spelade in runt 300 miljoner dollar första veckan. Det är dock först nu Microsoft själva bekräftat att en uppföljare är på gång.

Inlägget på sociala medier är rätt kort men säger att vi ses i biosalongen sommaren 2027 och en bild på två minecraft-hackor.