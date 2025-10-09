Age of Empires-serien är tidlös. Det har visserligen hunnit gå fyra år sedan fyran, men däremellan har definitiva versionen av tvåan byggts ut och begått Playstation-premiär. Inte illa för ett spel som ursprungligen släpptes förra årtusendet. Och framtiden? Ja, den är eventuellt också ljus.

En platsannons på Microsoft får fart på spekulationerna. Annonsen söker en "principal unreal engineer" med rutin från all slags spelutveckling i Unreal Engine. Man understryker "det stora arvet hos Age of Empires" och nu ska man bygga och planera framtidens teknik.

En logisk tolkning är Age of Empires 5 i Unreal Engine 5. Givetvis skulle det även kunna röra sig om en rejäl remake av, säg, den ständigt älskade och ständigt aktuella tvåan. Vi får väl se.

Ettan, två och trean har fått varsin "Definitive Edition" sedan 2018.