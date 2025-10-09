Det klättras i Ghost of Yōtei. "Ibland känns det som att jag klättrat upp för tusen liknande klippor", skriver Jonas Vågström i FZ:s recension. Att det är mycket av den varan är dock i sin ordning, enligt Sucker Punch. Det andra Ghost of-spelet är beläget på den nordligaste av Japans fyra stora öar: Hokkaido. Man vill ta fasta på öns sanna natur och vissa hur brant den faktiskt är.

Det berättar Jason Connell för Gamesradar+, som menar att man kunde välja att se på bergen som hinder eller möjligheter. Man valde det senare, och lät det branta landskapet spela en roll.

Sucker Punch hade svårt att föreställa sig spelet och dess natur utan att låta spelarna klättra. Sedan finns den lilla detaljen med att ge spelaren en känsla av frihet. Connell:

Det är ett av de huvudsakliga skälen till varför vi lade ner så mycket tid på att se till att du kunde klättra.

För mycket klättrande? Lagom? Hur bra är Ghost of Yōtei? Missa inte att sätta betyg.

Det är oklart om vi får ett tredje spel i serien, men det lär i så fall stanna kvar i Japan.