Black Myth: Wukong har fått en ny uppdatering. "Sedvanliga buggfixar och en del prestanda-optimeringar", skriver officiella X-kontot. Det låter kanske inte som en gamechanger, men man flaggar samtidigt för att patchen på Playstation 5 är en tung pjäs.

Wukong tar upp ungefär 130 GB av utrymmet på PS5:an och patchen är cirka 93,5 GB tung. Teamet förklarar att detta handlar om "skillnader i filhanteringsmetoder", och kommer med ett tips: har man ont om utrymme kan cirka 130 + 90 GB bli övermäktigt. Då kan man istället avinstallera och ladda ner spelet igen. Du laddar då sannolikt ner en bättre "förpackad" version.

Det är åtminstone slutsatsen man kan dra när man läser om tipset från Game Science-teamet.

Om uppdateringen inte kan slutföras på grund av otillräckligt lagringsutrymme eller andra orsaker kan du fortsätta spela den nuvarande versionen eller försöka ta bort spelet och ladda ner det igen.

En (får vi anta) skojfrisk reaktion är att vi i hemlighet får ett DLC p.g.a. storleken på patchen. Men nej. Att fortsätta spela en äldre version av Wukong funkar också, hälsar Game Science.

Black Myth: Wukong har blivit en enorm succé, och släpptes i somras även på Xbox.