Femårsdagarna för både PS5 och Xbox Series X|S är mindre än en månad bort, och då de släpptes sju år efter PS4 respektive Xbox One känns 2027 för next-gen knappast som en ologisk tanke. Tvärtom. Två oberoende källor säger nu att 2027 gäller för bägge next-gen-konsolerna.

Men det kanske mest intressanta är att de två konsolerna ryktas ta två vitt skilda vägar.

På Neogaf-forumet spekuleras det kring Mark Cernys nya ord om att Playstation 6 kan vara "några år bort". En medlem säger att 2027 är uppe för diskussion, men en annan medlem, KeplerL2, säger självsäkert: "Inte bara uppe för diskussion, utan det är planen om inga oförutsedda förseningar sker". KeplerL2 har haft rätt kring AMD-läckor förut, skriver VGC.

Moore's Law is Dead publicerade en video för två månader sedan med påståendet att en handhållen PS6:a i samma anda som Switch planeras. Samma dag som KeplerL2:s ord ovan kommer en ny video som kretsar kring nästa Xbox. Starkare än PS6, hävdas det, men dyrare.

Det är okej, tror jag, för den här gången kommer Xbox att vara mycket mer än bara en konsol – den ska också kunna köra mer än bara Xbox-appar och åtminstone till viss del utmana pc-spelmarknaden direkt.

Man "siktar på 2027", och det är något man talar "öppet om" bakom stängda dörrar.

Nyligen gick Microsoft ut med en dementi: de lägger inte ner Xbox-hårdvaran. Det är dock ingen hemlighet att Playstation-konsoler under snart två generationer gått betydligt bättre. Finns ett korn av sanning i ryktena skulle detta innebär att Sony och Microsoft går åt två olika håll under nästa generation. PS6 kan bli en Switch-utmanare medan "Nextbox" kan bli en hybrid av konsol och pc. Vi ska samtidigt understryka: allt är rykten och spekulationer. Inget är bekräftat.