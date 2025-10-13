År kommer och går, men Skyrim består. I november har det gått fjorton år sedan releasen (minns: den 11 november 2011!) och en som är förbluffad över storheten är spelets lead designer, Bruce Nesmith. I en intervju med FRVR minns han tillbaka och funderar över hur det kunde bli så här.

Jag är evigt chockad. Ett år senare borde egentligen något annat spel ha överglänst det. Och sedan två år senare, tre år, fem, tio. Det är liksom: "vad i helsike är det som pågår?"

"Vad i helsike är det som pågår?" frågar sig Nesmith.

Bruce Nesmith jobbar inte längre för Bethesda. Han lämnade 2021, men fortsätter att komma med olika utspel. Laddskärmar är "ett nödvändigt ont", Starfield 2 kommer bli "ett sjuhelsikes spel", ordet remaster räcker inte riktigt till för att göra Oblivion-remastern rättvisa. Med mera!

Att påstå att Skyrim är hans absolut största spel är ingen överdrift.

The Elder Scrolls VI har enorma skor att fylla. Sedan Skyrim 2011 har Bethesda släppt både Fallout 4 och Starfield, men utan att få till samma odödlighet. När Nesmith ändå försöker förklara hemligheten fastnar han vid att deras öppna värld vågar vara "egendomligt".

En av de saker vi accepterade, som många utvecklare har svårt att acceptera, är att det innebär att det kommer finnas egenheter. Det kommer hända konstiga saker.

Bethesdas spel är mer eller mindre eviga, men också evigt kända för buggarna. Nesmith påstår att dessa egenheter ("som folk kallar buggar") bidrar till magin. Han medger att de inte gjorde ett medvetet val, men att man valde att leva med buggarna för att lyckas uppnå andra saker.