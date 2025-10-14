Fellowship är debutspelet för den svenska utvecklaren Chief Rebel och utannonserades förra året. Inom kort är det dags för det att släppas i early access, för det sker nämligen idag. De siktar därefter på en hyfsat kort early access-vistelse på sex månader.

Spelet låses upp klockan 18.00, då man kommer att kunna axla rollen som olika karaktärer som faller under typerna healer, damage-dealer och tank. I grupper på fyra spelare ger man sig sedan ner i dungeons för att prygla fiender och bossar, och på så sätt kommer över loot.

I takt med att man blir starkare kan man höja svårighetsgraden för att få ännu bättre loot.