Efter en problemkantad utveckling är det dags för Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 att släppas nästa vecka, närmare bestämt den 21 oktober. Folk verkar inte direkt vara jättetaggade på det efter att ha sett en del gameplay, men planerar man att lira det på pc så har de officiella systemkraven nu släppts.

I bilden nedan ser ni vad som krävs för att åstadkomma diverse upplösningar och bildrutor per sekund, både med och utan DLSS-uppskalning och frame generation.

Inledningsvis var det Hardsuit Labs som hade hand om projektet, men de blev fråntagna utvecklingen och istället blev det The Chinese Room som fick ro det hela i hamn. Även efter det har det dock bjudits på kontroverser. Utgivaren Paradox bestämde sig nämligen för att låsa två av vampyrklanerna bakom DLC-vägg, men efter kritik pudlade de.