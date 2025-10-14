Om två veckor är det dags för Obsidian att återigen ta oss till en lika delar humoristisk som tragisk del av universum, i och med släppet av The Outer Worlds 2. Nu har vi fått en ny trailer, och visst skänker musiken lite extra Fallout-vibbar?

Joakim Kilman har redan tagit sig en titt på det och delat med sig av sina intryck i en förhandstitt. Slutsatsen var att han känner sig nyfiken på att få utforska världen mer och att det överlag kändes gediget. Obsidian har lovat oss större områden att utforska än i föregångaren, men är även angelägna att fylla dem med intressanta saker och belöna utforskande.

The Outer Worlds 2 släpps alltså den 29 oktober på Xbox Series X/S, PS5 och pc, och kommer lyckligtvis inte att kosta 80 dollar, som tidigare planerades, utan istället 70.