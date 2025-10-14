Alinea Analytics är en analysfirma med inriktning på spelbranschen, och de har delat med sig av data till Gamesindustry angående släppet av Battlefield 6. Och ja, om siffrorna faktiskt stämmer så ser det riktigt bra ut.

Alinea menar att spelet såldes i sju miljoner exemplar på alla plattformar under sina första fem dagar på marknaden. Intäkterna ska i sin tur ligga på 350 miljoner (3,3 miljarder kronor). Merparten av spelarna ska, enligt Alinea, finnas på Steam (56,7 procent), följt av Playstation 5 (23,7 procent) och Xbox (19,6 procent).

För att jämföra med andra släpp så ska FC 26 ha sålts i 7,7 miljoner ex på lika många dagar, Monster Hunter Wilds 6,2 miljoner ex och Borderlands 4 2,3 miljoner ex.

Missa inte FZ:s recensioner av multiplayer-delen och kampanjen.