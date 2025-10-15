Nu börjar det dra ihop sig till släpp för svenska Embarks kommande PvPvE-spel Arc Raiders. Den 30 oktober smäller det, men innan dess vill de pressa servrarna till bristningsgränsen i ett storskaligt test som de kallar för Server Slam.

Det drar igång idag och pågår fram till på söndag, och det är fritt fram för alla att delta på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S. Ingen registrering eller dylikt krävs, utan det är bara att ladda ner testklienten när det är dags (ingen nedladdning i förväg).

När drar det då igång? Inget är helt spikat, även om ett preliminärt schema som har delats på Discord pekar mot att startskottet sker kl. 15.00 svensk tid . Via den officiella Discord-kanalen har Embark nu meddelat att släppet kommer att ske rullande från och med 10.30, svensk tid. De som deltagit i tidigare test kommer att få tillgång tidigare än andra, men alla ska så småningom få chansen att lira.

En karta kommer att vara tillgänglig under testet, Dam Battlegrounds, och den kan även modifieras från runda till runda, vilket innebär att man plötsligt kan få besöka den på natten, passa sig för elektromagnetiska stormar eller stöta på den jättelika fienden The Queen.

Det rör sig alltså om en extraction shooter där man ger sig ut på kartan för att hitta loot, slutföra diverse uppdrag och sedan försöka fly med livet i behåll innan tiden rinner ut. Man kan lira i grupper om upp till tre eller solo, och spelets matchningssystem försöker se till att man lirar mot lika stora grupper (eller solospelare) i så hög utsträckning som möjligt.

Inget man åstadkommer i testet följer med till det färdiga spelet, men testare får en speciell ryggsäck. Värt att nämna är att Arc Raiders inte blir ett gratisspel, till skillnad från The Finals, som är Embarks tidigare spel.