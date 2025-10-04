Space Marine 3 är redan utannonserat, men om du inte har lirat det senaste spelet än så har du nu chansen. En demo har nämligen släppts, men det gäller att vara på hugget, för det är bara spelbart fram till den 20 oktober. Det fullständiga spelet säljs i sin tur med 50 procent rabatt.

Demon består av introt och de första uppdragen i kampanjen såväl som tre stycken Operations (PvE-samarbetsuppdrag) och merparten av PvP-innehållet. Alla framsteg man gör följer med till det färdiga spelet, ifall man bestämmer sig för att köpa det.

Borta hos Epic bjuds det i sin tur på två spel. Det är det svenskutvecklade skräckspelet Amnesia: The Bunker och peka-och-klicka-titeln Samorost 3.