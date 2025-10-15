"Oavsett plattform kan du njuta av den vackra och storslagna berättelsen", hävdar Square Enix i en minutlång video där vi ser en snutt av introt från Final Fantasy VII Remake till pc, PS5, Xbox Series X och Switch 2. Release till de två senare nämnda 22 januari nästa år.

Xbox får ursäkta, för det intressanta är ju att se hur Switch 2 klarar av titeln. Original-Switch fick både The Witcher 3 och nya Doom, men nog märktes det att konsolen inte hade samma kraft under huven. Denna korta glimt av Final Fantasy VII-remaken imponerar dock. Det ska emellertid sägas att videon rullar i 30 fps oavsett plattform och då det är fyra bilder i en bild är det ingen djup teknisk genomgång. Men ändå – Switch 2 ser ut att kunna leverera en värdig remakesjua.

Teknikkunniga Digital Foundry har tidigare jämfört Final Fantasy VII Remake på Switch 2 och PS5. För fem månader sedan sa de att de två versionerna ligger närmre varandra "än du kanske tror".

Switch 2 kommer i sinom tid att få hela trilogin. Tredje delen utvecklas i detta nu, och självsäkert har man sagt att den kommer att "älskas av alla".