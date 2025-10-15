Shovel Knight, Shovel Knight, mer Shovel Knight. Så har det sett ut för Yacht Club Games sedan 2014, men snart släpper man Mina the Hollower. Det är ett spel som vid första, andra och, tja, alla anblickar ser ut som Zelda-spelen till Game Boy. Los Angeles-baserade Yacht Club säger i Knowledges nyhetsbrev (tack, Gamesradar+) att man tittade på två Zelda-spel – Oracle of Ages samt Seasons – och vill hålla det på Game Boy-nivå, men att widescreen-effekten gör det större.

Men vad gäller gameplay liknar man det mer vid, tja, Bloodborne och Castlevania. Du kan inte blocka fienden, utan det du (eller Mina) har är piskan, skutt och möjligheten att gräva ner sig. Sean Velasco understryker dock att vi inte ska vänta oss en soulslike utan snarare ett spel som mixar och matchar. Så vad sägs om Zelda, Castlevania och Bloodborne? Ja, tack!

Mina the Hollower skulle ha släppts 31 oktober men försenades nyligen på obestämd tid. Mellan raderna låter det dock som att väntan blir kort. Spelet är "SÅ nära", men lite finlir återstår.

Hela teamet har arbetat outtröttligt dag och natt för att färdigställa utvecklingen inför lanseringen den 31 oktober, men vi är inte riktigt där ännu. Det handlar inte om någon större försening – bara lite extra tid för sista finslipningen och balanseringen så att spelet verkligen kan glänsa.

Mina the Hollower släpps till i princip allt.