Xbox har i två generationer förlorat försäljningsmatchen mot Playstation, och fem år in i nuvarande generation finns Xbox Series knappt att köpa. Det har fött spekulationer om att Microsoft kan ha släppt sin sista konsol, och de nyss lanserade Rog Xbox Ally (som görs av Asus, inte av Microsoft) har inte dämpat dessa.

Men Xbox-presidenten Sarah Bond bedyrar att det blir mer hårda paket. Man har redan börjat arbeta med nästa generations hårdvara, säger hon till Variety.

We are 100 percent looking at making things in the future. We have our next-gen hardware in development. We've been looking at prototyping, designing. We have a partnership we've announced with AMD around it, so that is coming. What we saw here was an opportunity to innovate in a new way and to bring gamers another choice, in addition to our next-gen hardware. We are always listening to what players and creators want. When there is demand for innovation, we're going to build it.

Nyligen sa företaget att man aktivt investerar i nästa konsolgeneration, så någon form av ny Xbox verkar det bli. Företaget har annars bytt strategi på senare år, och säger numera att deras spel ska kunna köras på massa olika hårdvara. Med det blir varumärket Xbox förknippatmed spelande både på Xbox-konsoler och pc.

Xbox Series X/S fyller fem år i december. Det är vanligt med ungefär sju år mellan konsolgenerationer: om det blir så igen bör nästa Xbox landa under 2027.