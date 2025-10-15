Helgens öppna stresstestning av servrarna inför Arc Raiders-släppet nästa vecka lockade storpublik. Toppnoteringen blev drygt 189 000 spelare samtidigt på Steam, och nåddes under fredagkvällen. Den siffran brukar räcka för att hamna bland tjänstens tio mest populära spel.

Testet genomfördes på alla plattformar (pc, PS5, Xbox Series), men i vanlig ordning är det bara från Steam vi har konkreta siffror, summerade av tjänsten SteamDB. Men med utgångspunkt i den kan vi konstatera att två svenskrelaterade spel gör avtryck på Steam i höst: förutom Arc Raiders har ju Battlefield 6 (vars multiplayer kodas av Dice) gjort visst väsen av sig.

Efter testet har spelet klättrat på Steams bästsäljarlista, där det för närvarande ligger femma. VG247 påpekar att listan baseras på omsättning, och eftersom Arc Raiders bara kostar 40 euro men mäts mot en del storspel för 60-70 euro är det imponerande.

Arc Raiders är en extraction shooter i tredjepersonsvy, som beskrivs som PvPvE och kan liras av en till tre spelare per team. Den görs av svenska Embark Studios (tidigare The Finals) och fick finfina omdömen efter sluten testning i våras. Releasen är satt till den 30 oktober, torsdag nästa vecka.

FZ recenserar så snart som möjligt.