Escape from Duckov släpptes 16 oktober till pc och har stadigt ökat spelarantalet. Igår, på en sketen tisdag, nådde man 221 963 samtidiga Steam-spelare (enligt Steamdb). Mäktigt! Escape from Duckov-titeln är en tydlig blinkning till Escape from Tarkov, och detta rör sig också om en extraction-skjutare. Om än i singleplayer och med betydligt fler fjädrar.

Höga spelarsiffror är såklart imponerande, men ett spel behöver ju vara kul också. Där verkar Duckov ha sitt på det torra. 96 % av närmare 1 400 Steam-tyckare ger sin tumme upp.

"Blev veckans mystrailer i Fragzone-fredag"

Extraction har det som nämnt, och spelet beskrivs som ett "PVE-indie-survival-rollspel i en ankas värld". En god mix med andra ord. Att nå sådana spelarantal som ett singleplayer-spel är ingen dålig bedrift. Kan en bidragande orsak ha varit det faktum att det för några månader sedan blev veckans mystrailer i Fragzone-fredag?