När Starfield släpptes hösten 2023 fick det fina recensioner, men arvet efter Bethesdas stora rymdrollspel har knappast glänst lika mycket som, säg, Skyrim, Oblivion och Fallout 3. Bruce Nesmith har jobbat på dessa, även Starfield, men lämnade Bethesda 2021. I en intervju med FRVR ringar han in några problem med Bethesdas sci-fi-RPG. Ett är att "rymden i sig är tråkig".

Nesmith understryker: han är ett "rymdfan" och en "amatör-astronom", men då rymden "bokstavligen beskrivs som ett stort ingenting" ser han inte tjusningen i att resa genom den. Det finns andra förklaringar till varför Starfield inte når samma höjder som The Elder Scrolls och Fallout, menar Nesmith. Det har dock kommit antydningar om att just rymdresande kan bli en del av Starfield framöver. För det ska förstås sägas: det är inte mycket till rymdresande i Starfield.

För lika planeter lika med problem

F.d. Starfield-designern pekar dock på en annan punkt. Nämligen de likformade planeterna. Han "lutar åt" att de procedurellt genererade himlakropparna som det stora problemet.

Men när planeterna börjar kännas väldigt lika och man inte längre känner någon spänning på dem – det är där det faller isär för mig.

Men ett "bra spel" är det, tycker Nesmith. Han tror också att spelet påverkats av det faktum att det är en Bethesda-titel. Mottagandet hade blivit annorlunda om det gjorts av någon annan.

Starfield ryktas vara på gång till PS5 (och Switch 2), men inte i år säger nya uppgifter.