Ubisoft stuvar om bland ett par av sina studior, vilket innebär omstruktureringar hos svenska Massive. Framöver ska företaget, med bas i Malmö, i huvudsak ägna sig åt varumärket The Division, samt spelmotorn Snowdrop (som man tagit fram) och Ubisoft Connect.

Mer konkret ska man syssla med The Division 3, som tillkännagavs för två år sedan men som saknar releasedatum. Även The Divsion 2 och extraction/survival-tillägget Survivors står på menyn, liksom free to play-mobilspelet The Division Resurgence.

Licensliren Star Wars Outlaws och Avatar: Frontiers of Pandora nämns inte, vilket torde betyda att det inte blir några fler sådana i relativ närtid. Åtminstone Star Wars-spelet underpresterade säljmässigt gentemot Ubisofts förväntningar, så det överraskar kanske inte.

Med förändringarna verkar det ske personalminskningar, vilka beskrivs som frivilliga. Massive skriver att vissa anställda erbjuds hjälp att "ta nästa karriärsteg" i vad man kallar "ett frivilligt karriäromställningsprogram". De erbjuds ekonomiskt stöd och hjälp med att gå vidare i karriären.

To support this transition responsibly, we introduced a voluntary career transition program, giving eligible team members the opportunity to take their next career step on their own terms, supported by a comprehensive package that includes financial and career assistance.

Även hos finska Redlynx stuvas det om. Studion skriver att Ubisoft lagt fram ett förslag som ska minska kostnader och effektivisera saker. Förhandlingar börjar inom kort och beräknas vara färdiga i slutet av november. Som mest kan 60 anställda få gå. Studion är främst känd för Trials-spelen.