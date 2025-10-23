Natten till fredagen den 31 oktober flyttas FZ till en ny driftmiljö hos Glesys. Det innebär bättre prestanda med högre säkerhet.

Flytten sker samtidigt för både FZ och SweClockers, och även om vi gör det nattetid för att störa så lite som möjligt kan kortare avbrott förekomma.

Därför byter vi leverantör

Vi vill rikta ett jättetack till Bahnhof som varit vår leverantör under många år och möjliggjort en stabil grund att bygga vidare på, de har också starka värderingar som står SweClockers nära. Vi har verkligen uppskattat detta samarbete och även om vi nu byter leverantör ser vi fram emot att samarbeta även i framtiden. Så, tack till Jon och hela Bahnhof-teamet!

Med Glesys får vi inte bara bättre kontroll över vår infrastruktur, utan även en partner som stöttar våra sajter genom ett marknadsföringssamarbete. Det betyder att de bidrar direkt till communityt och till vårt arbete med att utveckla SweClockers och FZ.

Skräddarsydd driftmiljö

Den nya driftmiljön är placerad i Glesys datacenter i Stockholm, medan backup lagras separat och speglas till företagets infrastruktur i Falkenberg. Miljön använder VMwar med snapshot-stöd, vilket gör det möjligt att snabbt återställa driften vid behov.

FZ:s nya hem.

FZ:s konfiguration är optimerad efter hur sajtens belastning ser ut i dagsläget. FZ:s databas körs på en server som använder 12 GB RAM (mot 24 GB på SweClockers), och webbapplikation och cache kör separat för sajten ska vara snabb i alla lägen. Migrering till NVMe-baserad infrastruktur planeras dessutom framöver, vilket ytterligare minskar latens.

Tips! På SweClockers kan du läsa mer om flytten till Glesys.

Häng med på nätverks-AW

Som en del av samarbetet kommer Glesys att anordna AW-träffar för FZ:s och SweClockers medlemmar. Tisdagen den 25 november blir det AW i Stockholm och onsdagen den 26 november i Malmö. Tanken är att samla omkring tio nätverksintresserade medlemmar per stad, för en trevlig kväll med likasinnade.

Intresserad av att hänga på? Skriv en rad i forumet, samt vilken stad, så PM:ar vi om du får en plats!