Football Manger 26 har nu gått ut i early access på PC för alla som förhandsbokat. Som skriver är det en tidig version av spelet, men det finns möjligheten att köra karriärsläget och online. All spardata kommer även flyttas över till den fulla versionen som släpps senare i november.

I jämförelse med de äldre titlarna så ska gränssnittet vara omarbetat och managerläget. Spelet kommer också inne hålla damligor och de har även knipit FIFA-licensen och rättigheterna till Världsmästerskapen 2026.

Det är tyvärr bara PC-spelarna som kan hoppa in och spela. Konsol och mobilspelarna får vänta tills 4:e november innan de kan testa.