Pacific Drive har precis kommit ut på Xbox och även lagts till på Game Pass. Det är ju förstås väldigt trevligt för Xbox-ägarna, men vad man kan ha missat är att det samtidigt faktiskt också släppts en expansion till spelet. Expansionen heter Whispers in the Woods och släpps även samtidigt på PC och Playstation 5.

Värt och notera är att expansionen inte ingår i Game Pass utan alla som vill spela den måste lägga ut runda 200 kr. Men för Xbox-ägarna är det ju fint att grundspelet i alla fall ingår i Game Pass-tjänsten.