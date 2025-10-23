Det har länge gått rykten om en Switch 2-version av Assassin’s Creed Shadows. Spelet har till och med åldersmärkt och allt som saknats har egentligen varit ett officiellt releasedatum

Ubisoft har nu äntligen get oss ett datum och det är faktiskt innan jul. Switch 2-versionen kommer innehålla alla uppdateringar och släppt material till spelet och vi kommer även få korsplattforms-support vad gällande sparningen. Spelet kommer även ha touch screen-support så det ska bli enklare att navigera i menyerna och på kartan.

Switch 2-versionen kommer dock vara en en Game Key Card-version vilket innebär att även om man köper Assassin's Creed Shadows fysiskt så måste man ladda ned hela spelet.

Assassin’s Creed Shadows släpps den 2:a december till Switch 2.