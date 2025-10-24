Jennifer Hale spelade den kvinnliga rösten till Commander Shepard i Mass Effect-serien. En ikonisk röstprestation som nästa alla Mass Effect-fans älskade. Nu hoppas hon att få göra rollen igen i Mass Effect 5. Hon berättar i en intervju med IGN att det inte bara är Shepard som lockar utan att hon hemskt gärna skulle återvända till serien som någon annan karaktär.

“I love that universe. I’m ready." “Krogan? Salarian? Turian? The possibilities are endless.”

Bioware har dock ännu inte hört av sig till Hale angående den femte uppföljare till serien. Hale ber nu oss fansen om hjälp så vi kan övertyga Bioware att ta tillbaka henne till serien.

“Everyone out there, the more you tell them what you want, maybe the likelier it is that it'll happen,

Det kommande spelet är ju tänkt att utspela sig 100 år efter originalserien så någon större roll med Shepard kanske inte är helt realistisk. Dock kan ju Hale få en annan roll eller kanske kan Shepard återvända som ett hologram likt Cortana?