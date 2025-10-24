Den populära boomer-shootern Warhammer 40, 000: Boltgun ska ju få en uppföljare. Utvecklarna har nu släppt en ny trailer där de introducerar Nyra Veyrath som kommer från Sisters of Battle.

Veyrath kommer inte bara vara en omskinnad Ultra Marine. Hon kommer ha en helt egen arsenal med powersword, bomber och en eldkastare. Det är oklart hur mycket vi får spela Vayrath och hur stor del hon har i berättelsen. Gissningsvis ersätter hon inte Malum Caedo utan kommer i stället bli ett komplement till honom som skapar lite variation.