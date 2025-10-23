Så har det det största glastaket för Xbox krossats. Halo, som en gång var synonym med Xbox-formatet, får under 2026 sin första Playstation-release i och med remaken Halo: Campaign Evolved. En Unreal Engine 5-remake av originalkampanjen som fyller ett kvartssekel under 2026.

I helgen avslöjades spelet till PS5, men också (givetvis) Xbox Series-konsolerna och pc.

Första Playstation-releasen – men långt ifrån den sista. Iförd Playstation-tshirt förkunnar Brian Jarrard, community director, att intentionen nu är att Halo är på Playstation för att stanna.

Det kommer helt enkelt att innebära mer Halo för alla. Det är verkligen en ny era. Halo kommer till Playstation nu och framöver, med start i Halo: Campaign Evolved.

Senaste åren har vi fått en rad Xbox Game Studios-spel på Playstation. Från mindre historier som Pentiment och Hi-Fi Rush till klassiska Xbox-jättar som Gears of War och Forza Horizon. Samtidigt har Xbox-toppen Sarah Bond nyligen understrukit: nästa generations Xbox är under utveckling.