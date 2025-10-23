"På andra försöket blir drömrollspelet verklighet", skrev vi när Kingdom Come: Deliverance 2 släpptes i början av året. Många höll med och spelet är alltjämt en kritikersuccé, tillika en miljonsäljare. Snart är det, på sätt och vis, över. Spelets sista story-DLC släpps 11 november.

In i mörkret.

Efter Brushes with Death och Legacy of the Forge avrundar vi med Mysteria Ecclesiae. "Det sista äventyret", förkunnar trailern. Klostret Sedletz slår upp portarna och därinne ska Henry hitta källan till en mystisk och dödlig farsot. Mystik och mörker, och hoppeligen en värdig final.

Mysteria Ecclesiae ingår i säsongsbiljetten men går förstås att köpa separat.

Kingdom Come 3, när?

Och nu börjar väntan på Warhorses nästa spel. Kingdom Come: Deliverance 3 är förstås lågoddsaren. Då det tog sju år mellan ettan och tvåan kanske vi inte får se en tredje del förrän bortåt 2032. Daniel Vávra, regissör för både ettan och tvåan, hoppas dock att AI (snarare än att ersätta personal) kan snabba på utvecklingen. Med andra ord: hjälpt och inte ersatt av AI.

Väntan kan börja!