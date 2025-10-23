Hårda fakta: RV There Yet har sålt nästan 1,3 miljoner exemplar och spelats av 100 000 samtidiga Steam-spelare. Spelet kretsar kring co-op för upp till fyra spelare som tillsammans ger sig ut på en husbils-semester där man tvingas göra en avstickare i skog och berg där konceptet "väg" till och från är diskutabelt. Huruvida vänskapsbanden klarar av RV There Yet är också diskutabelt.

Kaffe, cigaretter och fysikens lagar är tre faktorer i ett spel möjligen kan bli ett co-op-fenomen i samma anda som Overcooked. Vi får väl se. Utvecklarna har buggar att fixa och kontrollstöd att implementera. Det berättar man i en färsk video du ser nedan. Konsolstöd? Inget är sagt.

Liksom Escape from Duckov har RV There Yet utsetts till veckans mystrailer i Fragzone-fredag.