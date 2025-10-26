Uppdatering: Battlefield Redsec är släppt på pc, PS5 och Xbox Series X|S.

Originalnyhet: Det händer! Nu har vi släppdatum för battle royale-läget till Battlefield 6 – redan i morgon. Tekniskt sett är läget sitt eget spel: Battlefield Redsec. Du behöver alltså inte äga BF6. Free to play blir det, och klockan 16.00 i morgon är det skarpt läge för den stora battle royale-satsningen. Då får vi även den första gameplay-trailern, som du kommer kunna se i Youtube-spelaren ovan.

I samband med Redsec-releasen får vi även säsong 1 av Battlefield 6. Mer om detta här.