Treårsdagen för God of War Ragnarök närmar sig. Då vi redan där och då visste att spelet markerade den nordiska mytologins final, började det förstås spekuleras om nästa mytologi. Lågoddsaren är förstås den egyptiska, som efter de grekiska och nordiska mytologierna känns som ett logiskt kliv. Rösten bakom Kratos säger inte emot – snarare tvärtom.

Christopher Judge, som spelade Kratos i både rebooten från 2018 och Ragnarök, säger under Comic Con i London att Egypten är hans förhoppning – innan han råkar slinta med tungan.

Eftersom jag blev mest känd som Teal'c från Stargate, skulle en resa till Egypten vara som att sluta cirkeln. Men oavsett vad som bestäms – vänta... om det blir ett till spel har jag ingen tvekan om att det, oavsett vilken mytologi det handlar om, kommer att bli fantastiskt.

Vi är inte födda i går. Att det kommer fler God of War-spel förr eller senare är givet.

Det har ryktas om ett mindre God of War i år, som enligt uppgifter ska vara i 2,5D och av metroidvania-stuk. I augusti dök också en platsannons upp som luktade nytt, stort God of War.