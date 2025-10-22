Battlefield 6 släpptes för några veckor sedan och Call of Duty: Black Ops 7 är ett par veckor bort. I morgon – mitt emellan de här drakarna – släpps Arc Raiders från svenska Embark. Det är ett val studion har gjort och ett som den tidigare EA-chefen Patrick Söderlund står bakom.

Söderlund berättar för The Game Business att de tror på detta. Resan "måste börja någonstans".

Folk kanske tittar och undrar: "Vad i helvete håller de på med?" Vi har lagt mycket tid på att se på det här ur flera olika vinklar, och oavsett om det är rätt eller fel tror vi att spelet kan lanseras där. Det här är början på en lång resa. Den måste börja någonstans.

Arc Raiders är Embarks andra titel men den första de utannonserade. I december 2023 släppte man The Finals, ett spel Söderlund också talar om i den 50 minuter långa intervjun. Också det en actiontung historia, men så finns också rejält med Dice-rutin i Embark Studios.